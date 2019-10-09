Фото: пресс-служба ГФИ Театр БГПУ дал представление в социальном приюте Уфы Фото: пресс-служба ГФИ

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Театр «Ҡорос» Башгоспедуниверситета дал представление в социальном приюте Калининского района Уфы. В учреждении сейчас проживают 50 воспитанников от 3 до 18 лет. Творческий коллектив БГПУ будет представлять республику в финале проекта «Театральное Приволжье», в котором участвуют школьные и студенческие театры. Фестиваль стартовал в марте по инициативе приволжского полпреда Игоря Комарова.

Представление «Ҡороса» посмотрел главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин, посетивший приют в ходе рабочей поездки по Уфе. Чиновник ознакомился с условиями проживания детей, оценил материально-техническую базу государственного учреждения: побывал в учебных классах, столовой, спальном корпусе, в зале для первых встреч с будущими родителями, музее и литературном классе. С директором приюта Геннадием Симоновым были обсуждены вопросы заработанной платы воспитателей и педагогов, качество образования, перспективы развития заведения.