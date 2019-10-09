Фото: пресс-служба депутата Госдумы РФ Анатолия Литовченко, miasskiy.ru «Клиент умер»: у 90-летнего жителя Башкирии с банковского счета пропали все сбережения Фото: пресс-служба депутата Госдумы РФ Анатолия Литовченко, miasskiy.ru

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

С банковского счета 90-летнего ветерана, труженика тыла из Белорецка Виктора Трофимова пропали 300 тысяч рублей. Как сообщает издание «Миасский рабочий», на защиту пенсионера встал депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко. Он подготовил запрос в местное МВД и региональную прокуратуру, чтобы ведомства проверили законность снятия денег.

По словам депутата, пожилой человек продал квартиру и положил в банк 300 тысяч рублей. Пенсионер по образованию финансист – он ежемесячно проверял остаток на вкладе и следил за процентной ставкой. Когда Виктор Трофимов решил сделать выписку со счета, ему в банке сообщили, что денег нет, потому что «клиент умер».

«Банк якобы увидел в местной газете некролог, посвященный полному тезке Виктора Трофимова, и закрыл счета. Куда пропали деньги – непонятно», – пояснил депутат.

Отмечается, что отделение банка находится в Белорецке, где сейчас живет пенсионер, а головной офис – в Челябинске.

«Сейчас он вынужден ездить в суд в южноуральскую столицу за сотни километров. Уже прошло почти два десятка заседаний, разбирательства продолжаются с 2018 года», – сказал парламентарий и добавил, что нужно восстановить справедливость.