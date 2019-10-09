«Дюртюлимелиоводстрой» закупил дополнительно 14 мусоровозов для северо-запада Башкирии

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Предприятие «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в группу компаний «Мехуборка») закупило дополнительно 14 новых мусоровозов, которые будут обслуживать весь северо-запад республики, где компания является региональным оператором по вывозу ТКО.

Дополнительные средства в размере 115 млн рублей на закупку спецтехники и обслуживание текущей кредиторской задолженности были выделены «Дюртюлимелиоводстрою» головным предприятием ГК «Мехуборка». Новые мусоровозы уже поступили в распоряжение регионального оператора и приступили к работе.

По утверждению директора предприятия Евгения Юдинцева дополнительная техника принципиальным образом повысит качество оказания услуг по обращению с ТКО на северо-западе республики.

«Мехуборка», присутствующая в 10 регионах страны, помогает всем своим региональным «дочкам», входящим в группу компаний, но столь внушительный внутренний кредит выделен только на Башкирию», — прокомментировал Евгений Юдинцев .

Усиление работы в Башкирии связано с обещанием, которое дала «Мехуборка» главе республики Радию Хабирову — в кратчайшие сроки повысить качество вывоза мусора и стать образцовым регоператором из четырёх компаний, работающих в этой отрасли в регионе.

ГК «Мехуборка» кроме Башкирии работает также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Псковской, Пензенской, Нижегородской, Ярославской, Читинской областях, Татарстане и Краснодарском крае.