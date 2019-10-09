В Уфе объяснили, что делать, когда 14 октября отключится аналоговое телевидение

Фото: Валерий Шахов



















Фото: Валерий Шахов

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

14 октября по всей республике аналоговое телевидение отключится. Это коснется телезрителей, которые не являются абонентами кабельных операторов, а смотрят телевидение через комнатные антенны. На своих экранах они увидят заставку с номерами телефонов, по которым надо позвонить, чтобы уточнить вопросы перенастройки телевизора. Перестанут показывать федеральные каналы, телеканал БСТ не исчезнет. На вопросы, которые могут возникнуть у людей, специалисты, организаторы реформы ответили на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

«Реформа затронет интересы 15, максимум 20 процентов населения республики. Около 60 процентов — это пользователи кабельного телевидения. Для тех, кто смотрит кабельное телевидение — ничего не изменится, они также будут смотреть все свои каналы. На сайте РТРС можно посмотреть список населенных пунктов, где может не быть сигнала цифрового вещания. У нас есть несколько населенных пунктов, где нет кабельного эфирного сигнала, там необходимо приобретать спутниковое оборудование», — сказал руководитель агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов.

Основной контингент смотрящих аналоговое телевидение — это дачники, 20 каналов вполне достаточно для дачной жизни, отметил директор филиала ФГУП РТРС – РТПЦ Республики Башкортостан Юрий Матвеев.

Предлагается два способа решения проблемы — спутниковое оборудование или цифровая приставка. В республике есть несколько операторов, которые могут обеспечить спутниковым оборудованием в пределах 6 тысяч рублей. По цифровым приставкам цена вопроса — до тысячи рублей. Приставки продаются почти во всех магазинах бытовой техники, но чаще всего их покупают на почте. В каждом отделении Почты России есть либо сама приставка, либо возможность ее заказать.

Для подключения приставок на дом выезжают волонтеры. Сегодня по республике работают более 3 тысяч волонтеров, в каждом районе Уфы — более 100. Они приезжают в течение суток после оставления заявки. Волонтеры в основном студенты, у них имеется бейдж с фамилией, именем, фотографией и печатью организации.

«Если вы не звонили в колл-центр, а волонтер пришел сам, значит, это мошенник, — пояснил специалист ГАУ «Республиканский волонтерский центр» Илья Артамонов. — Еще один признак — волонтеры не берут денег, не покупают приставки, они их только подключают».

Как сообщил Борис Мелкоедов, около 8 тысяч жителей уже получили помощь государства. Около 2 тысяч людей обратились за компенсацией по приставкам.

Если у жителей республики возникают вопросы, они могут обратиться за разъяснениями в колл-центр — федеральный или региональный.

«23 сентября в Уфе открылся региональный колл-центр. Со времени его открытия поступило почти 2 тысяч звонков, в день поступает от 200 до 300 звонков. 90 процентов позвонивших — жители Уфы, — сообщил директор регионального колл-центра Денис Алдагулов. — Сразу могу сказать, что, если телевизор выпущен до 2012 года, то перенастройка, скорее всего, потребуется».

Звонки в колл-центры бесплатные. Номера горячей линии:

федеральной — 8 800 220 2002;

региональной — 8 800 347 0055.