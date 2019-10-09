В Башкирии сотрудникам геопарка «Янган-Тау» приходится убирать мусор за туристами

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

8 октября сотрудники санатория «Янган-Тау» и одноименного геопарка провели субботник. Работникам приходится убираться за отдыхающими мусор со стоянок после проведённых пикников. По мнению сотрудников, у туристов все еще не сформирована экологическая сознательность, они не считают обязательным убирать за собой мусор. Работники санатория и геопарка обеспокоены тем, что подобные действия незаинтересованных в экологии отдыхающих могут привести к тому, что другим придется проводить здесь досуг на фоне захламленных пейзажей и рукотворных помоек.

Субботник в геопарке «Янган-Тау» проведён в окрестностях села Лаклы – на одной из стоянок геопарка, возле Лаклинской пещеры и в пойме реки Ай у скалы Капкаташ. Эти места активно посещаются туристами, а также служат для отдыха местным жителям.

Серия субботников по подготовке к следующему туристическому сезону в геопарке «Янган-Тау» будет продолжена.