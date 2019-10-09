Фото: автор В Уфе на оживленных перекрестках может появиться «вафельная разметка» Фото: автор

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На оживленных перекрестках Уфы в 2020 году появится «вафельная разметка». Об этом в медиацентре «Россия» 9 октября, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Башинформ», сказал руководитель региональной Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов.

«Есть все нормативные документы. На следующий год в Уфе, а также в крупных городах республики, будем делать на сложных перекрестках «вафельную разметку». Экспериментально такая разметка уже была в Уфе на проспекте Октября и улице Айской. На следующий год в Уфе появится гораздо больше перекрестков с «вафельной разметкой» — более 15-20», — сообщил глава ведомства.

На вопрос, установят ли в столице республики камеры, которые будут фиксировать пересечение автомобилем стоп-линии, Динар Гильмутдинов ответил, что сначала нужно завершить нанесение разметки на дорогах Уфы.

«В техзадании мы написали, чтобы камеры нового поколения — 62 комплекса, которые в этом году появятся в Уфе, — работали и на стоп-линии. Сейчас, самое главное, чтобы и стоп-линии были нанесены на проезжую часть, — заявил он и добавил, что в городе уже есть камеры, которые фиксируют, пропустил ли водитель пешехода по «зебре» или нет. — Такая камера стоит на улице Коммунистической, и там сейчас возникает очень много вопросов. Водители говорят: «Мы не нарушали». А в ПДД четко прописано: когда человек ступил на пешеходный переход, с попутной и встречной сторон дороги машины должны остановиться и пропустить его. Когда водители начнут понимать все Правила дорожного движения, ситуация на дороге изменится к лучшему».

Как сообщалось ранее, в Башкортостане на проезжую часть впервые нанесли экспериментальную «вафельную разметку» в июле 2017 года. Она появилась на пересечении улиц Айской и Революционной в Уфе. Этот участок дороги был выбран не случайно, так как именно здесь очень часто происходят заторы. Планировалось, что фиксировать нарушения будут дорожные камеры. Также в июле желтую разметку нанесли на перекрестке ул. Первомайской и Ульяновых. Третий квадрат в центре перекрестка с пересекающимися по диагонали желтыми линиями, выезжать на которые во время пробок нельзя, появился в августе на перекрестке улиц Города Галле и проспекта Октября. Прошел год, и ярко-желтая разметка с перекрестков исчезла, как будто ее и не было.

По закону, въезд на перекресток или пересечение проезжих частей при образовании затора, «который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении», наказывается штрафом в тысячу рублей. За пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора нарушитель платит 800 рублей.