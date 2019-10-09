Башкирские пчелы устроили себе жилище на скале над входом в пещеру Салавата Юлаева

Фото: Ильгиз Шангареев

Фото: Ильгиз Шангареев

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии дикие пчелы устроили себе жилище на скале Калим-Ускан над входом в пещеру Салавата Юлаева в Ишимбайском районе.

Местный житель, пчеловод Ильгиз Шангареев прислал в Башкирский научный центр по пчеловодству и апитерапии снимок пчелиного гнезда на горе.

По словам автора, пчелы отстроили семь языков восковых сотов, заполнили их медом и пергой. Но с наступлением осенних холодов запасы корма в большой пчелиной семье с каждым днем убывают, и крылатым поселенцам скалы грозит гибель.

Ильгиз Шангареев сообщил, что местные жители планируют на днях переселить на зиму пчел со скалы в рамочный улей и готовы отдать спасенную от холодов семью пчел в добрые руки опытного пчеловода.