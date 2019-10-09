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В Уфе опавшую листву собирают «дорожными пылесосами»

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г.Уфа

В Уфе опавшую листву собирают «дорожными пылесосами» Фото: администрация г.Уфа

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе опавшую листву собирают огромные пылесосы.

Как сообщало агентство «Башинформ», пять новых подметально-вакуумных уборочных машин на базе «КамАЗ» получили предприятия Демского, Советского, Кировского, Ленинского районов Уфы. Это так называемые «дорожные пылесосы», которые работают на основе беспылевой технологии с полностью механизированным процессом очистки дорожного полотна с одновременным выполнением нескольких операций.

Глава Демского района города Айдар Базгудинов на своей странице в соцсетях показал, как многоцелевая машина используется в качестве пылесоса для уборки листьев. Техника также освобождает тротуары и проезжую часть от пыли и мелкого мусора. Зимой машина сможет очищать дороги от снега.

Отметим, что все-таки не везде в городе опавшая листва собирается таким эффективным механизированным способом. На большей части коммунальщики продолжают собирать листья вручную.

Теги: уборка города, коммунальная техника
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