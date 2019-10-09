Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.86 ↑

EUR 71.23 ↓

9 октября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

ОНФ в Башкирии призвал власти создать доступную среду в аптеках города Ишимбая

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

ОНФ в Башкирии призвал власти создать доступную среду в аптеках города Ишимбая Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Башкортостане оценили доступность аптек для маломобильных граждан в городе Ишимбае. Из десяти фармацевтических учреждений, которые посетили общественники, только одна приспособлена к потребностям инвалидов-колясочников. По итогам мониторинга Народный фронт направил обращения в администрацию Ишимбайского района и контрольно-надзорные органы.

«Аптеки имеют важное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому к ним предъявляются особые требования по организации безбарьерной среды. Основной параметр соответствия фармацевтического учреждения нормативам – вход в аптеку, оборудованный пандусом и кнопкой вызова персонала. Конечно, не в каждом здании, где расположена аптека, есть возможность установить пандус по СНиП. Но в таком случае обязательно должна быть работающая кнопка вызова персонала. К сожалению, на многих объектах, которые мы посетили, нет ни того, ни другого», – сообщил эксперт ОНФ Роман Насыров.

Так, инвалид-колясочник не сможет попасть в аптеки по адресам: улица Губкина, 46, Ленина, 14 и 18. В этих учреждениях нет пандусов, кнопки вызова персонала отсутствуют или не работают. По мнению общественников, формально подошли к организации доступной среды собственники аптек, которые расположены на улицах Ленина, 45 и 16А, Советской, 90, Докучаева, 2. Здесь пандусы не соответствуют требованиям нормативных документов, имеют ненормативный уклон и ширину, скользкое покрытие. Поручни часто отсутствуют, а если они есть, то не обеспечивают удобство и комфорт при использовании.

Список аптек-нарушителей активисты ОНФ направили в контрольно-надзорные органы и рекомендовали администрации Ишимбайского района взять на контроль создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью.

Теги: ОНФ, доступная среда
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Уфимские блогеры выяснят, что выгоднее в большом городе - такси или своя машина
Сервис заказа такси «Везёт» запускает медийный проект, чтобы сравнить плюсы и минусы использования такси и личного автомобиля в Уфе. Участие в проект
Стали известны новые подробности гибели жительницы Уфы на массажном столе в Москве
В одном из медицинских центров Москвы летом этого года с 29-летней жительницей Уфы Элиной произошел трагический случай. Девушка скончалась прямо на масс
В Уфе побит температурный рекорд 16-летней давности
На метеостанции Уфа-Дёма днем 7 октября был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По информации Башгидрометцентра, температура воздуха повыс
В Башкирии в лесу найден мертвый подросток с пакетом на голове
В Стерлитамаке накануне днем в лесу прохожие обнаружили тело 17-летнего парня. Как стало известно агентству «Башинформ» от источника, на голове у подрос
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть