Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ ОНФ в Башкирии призвал власти создать доступную среду в аптеках города Ишимбая Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Башкортостане оценили доступность аптек для маломобильных граждан в городе Ишимбае. Из десяти фармацевтических учреждений, которые посетили общественники, только одна приспособлена к потребностям инвалидов-колясочников. По итогам мониторинга Народный фронт направил обращения в администрацию Ишимбайского района и контрольно-надзорные органы.

«Аптеки имеют важное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому к ним предъявляются особые требования по организации безбарьерной среды. Основной параметр соответствия фармацевтического учреждения нормативам – вход в аптеку, оборудованный пандусом и кнопкой вызова персонала. Конечно, не в каждом здании, где расположена аптека, есть возможность установить пандус по СНиП. Но в таком случае обязательно должна быть работающая кнопка вызова персонала. К сожалению, на многих объектах, которые мы посетили, нет ни того, ни другого», – сообщил эксперт ОНФ Роман Насыров.

Так, инвалид-колясочник не сможет попасть в аптеки по адресам: улица Губкина, 46, Ленина, 14 и 18. В этих учреждениях нет пандусов, кнопки вызова персонала отсутствуют или не работают. По мнению общественников, формально подошли к организации доступной среды собственники аптек, которые расположены на улицах Ленина, 45 и 16А, Советской, 90, Докучаева, 2. Здесь пандусы не соответствуют требованиям нормативных документов, имеют ненормативный уклон и ширину, скользкое покрытие. Поручни часто отсутствуют, а если они есть, то не обеспечивают удобство и комфорт при использовании.

Список аптек-нарушителей активисты ОНФ направили в контрольно-надзорные органы и рекомендовали администрации Ишимбайского района взять на контроль создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью.