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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Теперь не заблудишься: в лесах Уфы появились указатели

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации Уфы

Теперь не заблудишься: в лесах Уфы появились указатели Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В лесных массивах Уфы установили указатели направления движения. Такое поручение администрациям районов города дал мэр столицы Ульфат Мустафин. Таблички появились около улиц Блюхера, Авроры, Батырской, Менделеева, населенных пунктов 8 Марта, Козарез, Елкибаево, микрорайона «Яркий» и других — всего установлено 30 указателей.

«В основном указатели установлены в крупных лесных массивах Уфы, а также в отдаленных территориях города. Они направляют на близлежащие выходы из леса, для того, чтобы людям было легче ориентироваться», – сказал начальник инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений Управления коммунального хозяйства и благоустройства муниципалитета Станислав Дубовский.

Теги: благоустройство
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