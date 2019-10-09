Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии обнаружили села, где торговля контрафактным алкоголем поставлена на поток Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Мелеузовском районе Башкортостана обнаружили села, где торговля контрафактным алкоголем поставлена на поток. В ходе рейдового мероприятия общественники и представители администрации района посетили Аптраковский сельсовет. Были проведены профилактические беседы с проживающими в деревнях Туманчино, Муллагулово и Хасаново лицами, уличенными в продаже спиртосодержащей продукции.

«Торговцев нелегальным алкоголем выявить непросто. Невозможно без поддержки местных жителей, — говорит руководитель районного исполкома курултая башкир Ляля Рафикова. — После общения с деревенскими жителями узнали адрес, где торгуют так называемой «казахской» водкой. Это наиболее популярный суррогат в окрестных населенных пунктах, после употребления которого есть случаи госпитализации и даже летальные исходы. Трафики поставок в Башкортостан спиртосодержащей жидкости, произведенной у южных соседей, налажены неплохо».

По рассказам жителей д. Новая Казанковка, хозяйка сельского киоска даже забирает у некоторых местных жителей банковскую карту в счет будущей оплаты. Люди, пристрастные к алкоголю, пропивают зарплаты, пенсии, уходят в запой, некоторые из-за пьянства влезли в долги. Все выявленные нарушения проверяющие передают в Отдел МВД России по Мелеузовскому району и держат на контроле правоохранителей в отношении предпринимателей и частных лиц, в чьих действиях усматривается нарушение закона.

В Башкортостане идет районный этап республиканского проекта «Трезвое село-2019». Одной из задач, реализуемых участниками конкурса, является проведение рейдов по выявлению фактов незаконной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Руководители районных курултаев башкир делились опытом проведения рейдов в рамках конкурса на видеоселекторном совещании, которое прошло под руководством председателя президиума Всемирного Курултая башкир Эльвиры Аиткуловой.

По словам председателя исполкома курултая башкир Баймакского района Ришата Ишимбетова, в Баймаке в конкурсе «Трезвое село-2019» участвуют 22 деревни. Он особо отметил деревни Верхне-Яикбай, Зелим, Ишмухамет и Ишбирда.

Жители д. Верхнеяикбаево Баймакского района присоединились одними из первых к конкурсу «Трезвое село». Здесь активно работают общественные организации, особенно Совет мужчин, которым руководит Гафур Рахмангулов, вносят большой вклад в развитие сельской инфраструктуры. В деревне прошли игры «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», организовали соревнования по футболу и конному спорту, разные игры для детей. Все мероприятия проходят в рамках «Трезвого села». На каждом событии в обязательном порядке говорят о важности ведения трезвого и здорового образа жизни. Планируется провести конкурсы по стрельбе из лука, поднятию гири и передать эстафету другим деревням. Летом своими силами сделали футбольное поле и турники. Здесь каждый вечер молодежь собирается и активно отдыхает.

Районным курултаям необходимо чаще освещать свою деятельность в социальных сетях, это еще одна немаловажная задача.

«Каждой организации нужно создать свою страницу, чаще писать посты про свою деятельность и быть в контакте с аудиторией. Для общественной организации социальные сети — мощный инструмент вовлечения аудитории, повышения ее лояльности. Будет проводиться анализ активности районных курултаев в социальных сетях и степень вовлеченности интернет-пользователей», — отметили на совещании и рассказали участникам селекторного совещания об основных принципах ведения соцсетей.

Для помощи в проблемах, возникающих на местах, Всемирный курултай башкир будет проводить вебинары.