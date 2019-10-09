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Певица из Уфы претендует на роль невесты резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова

ОБЩЕСТВО
Фото: из личного архива Анжелики Якусевой

Певица из Уфы претендует на роль невесты резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова Фото: из личного архива Анжелики Якусевой

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Популярная певица и модель из Уфы Анжелика Якусева стала участницей премьерного шоу «План Б» на телеканале ТНТ. Как стало известно агентству «Башинформ», башкирская красавица в числе других участниц проекта поборется за сердце резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.

По сценарию нового романтического шоу, главные герои проекта Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут помогать друг другу с поисками второй половинки. Если комик и артистка не найдут свою любовь среди участников шоу, им придется сочетаться узами брака друг с другом.

По информации на сайте телеканала, на кастинг в шоу «План Б» было подано 10 тысяч заявок. Такого количества желающих «осчастливить» Тимура Батрутдинова и Ольгу Бузову ТНТ не видел никогда. Участниц для Тимура выберут Ольга Бузова и Гарик Харламов. Вердикт женихам для Ольги вынесут ее мама Ирина Александровна, подруга Яна и Тимур Батрутдинов.

Известно, что съемки шоу проходили на райском острове Бали в Индонезии.

Впервые Анжелика Якусева попробовала свои силы в модельном бизнесе в 2007 году. Спустя два года она стала призером республиканский конкурс красоты «Хылыукай-2009». Яркую внешность девушки заметили и пригласили в телепроект «Топ-модель по-русски». Затем последовали контракт с ОТТО, съемка для обложки журнала L'Officiel, модельная карьера в Китае.

Сейчас 27-летняя Анжелика живет в Москве и занимается музыкой.

Теги: телевизионное шоу
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