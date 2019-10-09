Башкирия в федеральных СМИ: В нацпарк вложат миллионы; ЧМ в Уфе; рэкет возвращается?

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин встретится с избранными в этом году главами регионов. Во встрече примут участие глава Башкирии и еще 18 высших должностных лиц субъектов России.

Один тур – одна встреча. Как информировало издание «АиФ-Москва», президент России Владимир Путин 9 октября встретится с 19 новыми губернаторами, избранными в ходе выборов в единый день голосования. 8 сентября 2019 года в России прошли выборы разного уровня. Среди них — выборы в 13 законодательных собраний, в 22 гордумы, а также прямые выборы губернаторов, говорится в сообщении. «Так, губернатором Санкт-Петербурга был избран Александр Беглов, главой Башкирии — Радий Хабиров», — рассказали в газете.

В ТАСС напомнили, что «Путин традиционно после единого дня голосования собирает в Кремле избранных глав регионов. В 2018 году он проводил такие мероприятия дважды — 18 сентября, когда на встречу с президентом приехали губернаторы, победившие в первом туре, а также 27 декабря, когда в совещании приняли участие победители вторых туров». В этом году победители всех выборов глав регионов были определены в первом туре, поясняет агентство.

Задержанная в США депутат от Башкирии Инга Юмашева рассказала Первому каналу свое видение ситуации. «Депутат Госдумы Инга Юмашева, которую задержали в аэропорту Нью-Йорка и полтора часа допрашивали, вернулась в Москву. В Штатах, несмотря на этот инцидент, она все же смогла побывать на форуме «Диалог Форт-Росс»», — сообщили на телеканале. «Я бы хотела поблагодарить тех людей, которые непосредственно в первую очередь пришли мне на помощь; также тех здравомыслящих американцев, которые, несмотря ни на что, подходили ко мне и так же возмущались произошедшим», — рассказала депутат на пресс-конференции в московском аэропорту. «Почему американские спецслужбы заинтересовала именно она — непонятно. В Думу Юмашева пришла из журналистики и занималась развитием международных связей», — говорится в сюжете и отмечается, что «предъявить что-либо Юмашевой спецслужбы, видимо, не смогли». «И уже совсем издевательски после завершения допроса прозвучало предложение от агента продолжить беседу в неформальной обстановке за чашкой кофе. Что это — неуклюжая попытка вербовки или личная инициатива фэбэровца в духе «одинокий офицер желает познакомиться»?» – недоумевают на «Первом».

В «Башкирию» решили вложить миллионы. Более 100 млн рублей планируют потратить на развитие восьми национальных парков в России в 2019 году по нацпроекту «Экология», информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на Агентство стратегических инициатив. Сообщается, что средства на создание инфраструктуры получат парки, признанные объектами с перспективным туристическим потенциалом. В этот список вошли нацпарки «Плещеево озеро» в Ярославской области, «Тункинский» в Бурятии, «Зюраткуль» и «Таганай» в Челябинской области, «Башкирия» в Республике Башкортостан, «Угра» в Калужской области, «Прибайкальский» в Иркутской области и «Русский Север» в Вологодской области. При этом два нацпарка в Челябинской области и один в Башкортостане рассматриваются с точки зрения кластерного подхода. Близкое территориальное расположение может обеспечить дополнительный турпоток за счет создания общих маршрутов, отметили в Минприроды РФ. Суммарная стоимость проекта по развитию инфраструктуры нацпарка «Таганай» в 2019 году составит более 22,2 млн рублей. На «Зюраткуль» Минприроды планирует выделить 10 млн рублей, а на «Башкирию» — более 12,5 млн рублей, рассказали в АСИ.

Госслужащие Башкирии научатся цифровой экономике у сотрудников казанского Иннополиса. Обучение пройдет в рамках нацпроекта по развитию цифровой экономики в России, узнала «Лента.ру». «Открытие образовательной программы госслужащих «Chief Data Officer — управление, основанное на данных» состоялось в Уфе. В первом потоке обучение пройдут 190 человек. Обучение будут проводить университет Иннополис совместно с университетом НТИ 20.35. Программа обучения состоит из трех модулей и нацелена на подготовку цифровых команд в регионах, а также руководителей этих команд в рамках стандартизированной образовательной программы», — говорится в сообщении.

Школьник из башкирского села «вошел» в совет директоров банка. «Газета.ру» информирует, дети, победившие в конкурсе детских писем в номинации «Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь», приняли участие в первом в России детском совете директоров. Его возглавил председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко. Сообщается, что на детский совет директоров пригласили шестерых авторов лучших эссе из разных регионов – победителей конкурса «Лучший урок письма» в номинации Почта Банка. Дети смогли примерить роли топ-менеджеров банка. Трое из шести лучших участников конкурса заняли призовые места. Отмечается, что предложения от юных участников были и технологичными, и социальными. «Так, школьник из села Бураево в Башкирии, занявший первое место в конкурсе, предложил внедрить голосовое управление терминалами банка, а участница из Мурома (2 место) — разработать комплекс целевых банковских программ («Банк-здоровье», «Банк-дети», «Банк-семья»)».

Новый метод очистки земель от отходов нефтепереработки разработали ученые Уфимского нефтяного университета совместно с коллегами, сообщает ТАСС и уточняет, что его также можно применять при аварийных разливах нефти на море и для извлечения радионуклидов из жидкостей. По данным агентства, «в основе нового метода лежит использование углерод-кремнеземного композита, а процесс переработки происходит прямо в шламовом амбаре». В результате обработки задействованную в процессе бурения почву можно вернуть в землепользование, рассказали в ТАСС. Отмечается также, что новый метод оказался экологически безопасным.

Почти как в «лихие 1990-е». Почти забытое слово «рэкет» грозит вернуться в наш обиход, предупреждают «Известия» и сообщают, что «криминал начал облагать данью сельхозпроизводителей». Газета рассказала, как в Воронежской области банда рэкетиров «держала в страхе несколько десятков фермерских хозяйств в районе и представителей малого бизнеса из других сфер. В ход шли, как и два десятилетия назад, угрозы, бейсбольные биты, поджоги». Но самое тревожное, продолжают в издании, что «разборки под Воронежем не похожи на случайный экспромт кучки отморозков. Это системные действия оргпреступности, о чем свидетельствуют схожие ситуации во многих сельхозрегионах». В качестве примера приводится, как «год назад в Башкирии был задержан 33-летний ранее судимый гражданин за вымогательство крупной суммы у владельца фермы в Ермекеевском районе. Чтобы убедить предпринимателя платить дань, уголовник с сообщниками жестоко избил его 23-летнего сына. В 2016 году вымогательством крупных средств был доведен до самоубийства татарстанский фермер Рамиль Якупов». Отмечается, что в этих историях преступники представлялись как агенты различных уголовных авторитетов. Подробнее о том, почему рэкет возвращается в провинции и кто за этим стоит — в материале «Известий».

Женский ЧМ в Уфе. Чемпионат мира по хоккею среди женских команд в 2021 году примет Уфа, узнал «Спорт-Экспресс». «Решение уже принято. В 2021 году женский чемпионат мира на 100 процентов пройдет в Уфе на «Уфа-Арене» и во Дворце спорта», — цитирует издание слова президента ФХР Владислава Третьяка. По данным РИА Новости﻿, «Россия прежде не принимала женские чемпионаты мира, проводящиеся с 1990 года».