Фото: Олег Яровиков Госсобрание Башкирии объявило о конкурсе среди журналистов и блогеров Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ», /.

Государственное Собрание Башкортостана объявило о проведении конкурса журналистов и блогеров на лучший материал по парламентской тематике. От участников принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки. К участию в конкурсе принимаются работы, опубликованные в средствах массовой информации и социальных сетях с 1 сентября 2019 года по 31 января 2020 года. Прием заявок ведется до 1 февраля 2020 года. Результаты будут объявлены после 15 февраля. Победителей наградят благодарственными письмами председателя Государственного Собрания и ценными призами. Конкурс посвящен 25-летию республиканского парламента.

«Конкурсы для журналистов мы проводим уже на протяжении многих лет. Они давно стали доброй традицией, сопровождаются повышенным вниманием работников средств массовой информации, – рассказал председатель Государственного Собрания – Курултая Константин Толкачев. – В этом году конкурс обрел новый формат. Появилась особая номинация для блогеров, так как именно через социальные сети все больше людей получают информацию. Жюри конкурса будет оценивать широту мнений, объективность и в то же время оригинальность подачи темы».