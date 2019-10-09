Фото: glavarb.ru Радий Хабиров обманутым дольщикам: Мы должны пройти этот непростой путь вместе Фото: glavarb.ru

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

К 1 декабря текущего года 391 обманутый дольщик ЖК «Миловский парк» получат ключи от новых квартир в ЖК «Молодежный», который строится в селе Миловка Уфимского района. Такое поручение во время встречи с представителями инициативных групп дольщиков, в отношении которых были нарушены обязательства строительных организаций по срокам ввода жилья, дал глава Башкортостана Радий Хабиров. Он сказал, что проблемами обманутых дольщиков власть занимается постоянно и уже есть определенное движение вперед, хотя вопрос очень непростой. Руководитель инициативной группы дольщиков компании «Башинвестдом» Виталий Листков отметил, что значимым шагом в этой работе стало создание федерального и республиканского фондов защиты прав граждан – участников долевого строительства. Но накопившиеся проблемы долгостроев, такие, как несоблюдение технических требований к объектам, истекшие сроки аренды земельных участков, нарушения застройщиками земельного законодательства создают серьёзные сложности в решении проблем дольщиков.

«Но нам пока не хватает эффективного взаимодействия самих граждан с чиновниками, зачастую люди не способны преодолеть бюрократические процедуры. Нам важно, чтобы нашу совместную работу координировали», — сказал Листков.

«Сообщество дольщиков неоднородно, и можно понять ваш эмоциональный настрой. Но я всегда говорю, что мы вместе, сообща должны пройти этот путь в конструктивном русле. Друг без друга мы не сможем завершить начатую работу. Со своей стороны, мы будем стараться обсуждать вопросы в максимально открытом формате и координировать наши совместные действия», — отметил глава региона.

«Ряд незавершённых объектов будет достроен с участием федерального финансирования при поддержке Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. От республики формируются соответствующие заявки. Окончательное решение по финансированию будет принято после выездной проверки специалистами федерального фонда», — пояснил и.о. председателя Госстроя республики Марат Ахмадуллин.

Он считает, что внутри сообщества дольщиков зачастую нет единой позиции ввиду отсутствия той или иной информации. Из-за этого многие решения принимаются на основе эмоций.В 2019 году уже введены в эксплуатацию девять многоквартирных домов, жильё получили 575 собственников. Продолжается реализация утверждённых финансово-экономических схем по возведению долгостроев.На встрече свои вопросы главе Башкортостана смогли задать представители инициативных групп дольщиков «СК «Квартал», «Интеграл», «Регионстройкомплекс», «Башинвестдом», «Диал», «ИнвестКомпани», «Южуралресурс», «ЕТЗК», «БашЛСТК», «Союз-Строй», «Базис», «КилСтройИнвест». Они рассказали о сложностях при включении граждан в реестр обманутых дольщиков. Их также интересовали вопросы конкурсного управления компаниями, в отношении которых введена процедура банкротства, механизмы разрешения земельных и имущественных споров и судебных разбирательств. Дольщиков больше всего волнуют конкретные сроки решения их проблем, им также не хватает квалифицированной юридической помощи. Радий Хабиров предложил инициативным группам подобрать юристов для проведения консультаций по восстановлению нарушенных прав. При этом республика готова оказать поддержку – выделить помещение и необходимое финансирование для их работы.

По ходу встречи глава региона дал ряд и других поручений, которые отразят в итоговом протоколе встречи. Следующее совещание с дольщиками запланировано на начало 2020 года.

«Потерпите немножко. Мы не прекращаем заниматься этим вопросом. По многим объектом ясность есть. Будем работать, будем трезво подходить к решению вопросов. По всем домам мы определим схемы завершения строительства и сразу же назовём точные сроки. Но и мы надеемся на вас, на вашу поддержку. Главная задача инициативных групп – довести нашу позицию до всех дольщиков и обеспечить обратную связь с гражданами. Таким образом, все будут видеть, что мы двигаемся вперёд», — резюмировал Радий Хабиров