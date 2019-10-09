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Уфимец Антон Сазонов приближается к конечной точке своего велопутешествия по Европе

ОБЩЕСТВО
Фото: РГО по РБ

Уфимец Антон Сазонов приближается к конечной точке своего велопутешествия по Европе Фото: РГО по РБ

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Велопутешественник из Уфы Антон Сазонов приближается к конечной точке своего большого путешествия через всю Европу – к Португалии. На днях он завершил серию встреч с испанскими школьниками в Барселоне и в Валенсии. Далее на пути до мыса Рока он заедет в несколько школ Португалии и передаст им около 100 писем российских школьников.

Напомним, 12 июня он выехал из Уфы на велосипеде. В рамках экспедиции «Дети мира» Сазонов объединил велопутешествие через всю Европу с востока на запад с доставкой бумажных писем российских школьников сверстникам из Европы. Всего на момент начала путешествия у Антона Сазонова было с собой более 500 писем от детей из Башкирии, Ижевска, Самары и Саратова.

Экспедиция «Дети мира» проходит через 11 стран, всего планируется преодолеть полностью на велосипеде более 6000 километров и финишировать в Португалии на мысе Рока в октябре. Проект реализуется под эгидой ЮНЕСКО при поддержке Башкирского отделения Русского географического общества на средства гранта Президента РФ.

В каждом городе Антон Сазонов встречается с русскоязычным сообществом. В Испании русские школы работают как факультативные.

«Русский язык реально служит объединяющим фактором для людей, независимо от их гражданства. И вдвойне приятно то, что мой проект Велоэкспедиция «Дети мира» является ещё одним мостиком, связывающим такие ассоциации с нашей большой Родиной», — поделился Антон Сазонов с сотрудниками РГО по РБ в.

После встреч в русскоязычных ассоциациях, заинтересовавшись форматом, Антона Сазонова приглашали и в испанские школы.

«Бумажные письма идут на «ура», поскольку для детей это экзотичный формат. Читают с интересом, есть желание писать ответы. Думаю, большинство школ Испании напишут ответные письма», — говорит путешественник.

В Барселоне к путешественнику присоединились ребята из школы № 7 башкирского города Туймазы со своими родителями. Они привезли с собой ролик о Башкирии, курай, куклы в национальных костюмах, чак-чак. Пообщавшись с делегацией из Башкирии, многие дети стали искать дополнительную информацию о республике в интернете, а некоторые из них будут делать проектную работу о Башкирии.

Всего велосипедист прошел с 12 июня, со дня старта из Уфы, более 5500 км, никакой другой транспорт не использовался. Ехать осталось еще более 1000 км.

«Осень идет по пятам, не дает возможности лишний раз остановиться где-то и отдохнуть», — говорит Антон Сазонов.

Добавим, путешествие в Европу — второй этап экспедиции, первый прошел в 2018 году через Центральную и Юго-Восточную Азию и финишировал на острове Бали.

Подробнее о проходящей велоэкспедиции и точном прохождении маршрута можно ознакомиться на официальном сайте проекта www.childrenoftheworld.ru.

Теги: велопутешествия, Антон Сазонов, РГО по РБ
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