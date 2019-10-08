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В Уфе 11 октября из-за праздничных мероприятий перекроют центр города

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе 11 октября из-за праздничных мероприятий перекроют центр города Фото: администрация Уфы

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе из-за праздничных мероприятий 11 октября перекроют для транспорта центр города, сообщили в мэрии. В пятницу с 15.00 до 22.00 будет полностью закрыта проезжая часть по улице Валиди — на участке от ул. Гафури до Аксакова, и по Гафури — от Валиди до Пушкина. Также будет перекрыта половина проезжей части улицы Пушкина от Гафури до Урицкого.

На это время схемы маршрутов общественного транспорта изменится.

Кроме того, в среду 9 октября с 9.00 закроется парковка перед Конгресс-холлом, в субботу она вновь будет доступна.

Теги: перекрытие, праздники
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