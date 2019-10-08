В Уфе Радий Хабиров вручил государственные награды в честь наступающего Дня республики

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В преддверии Дня Республики глава Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. Церемония прошла в колонном зале министерства сельского хозяйства в Уфе. Всего было отмечено 62 человека: им вручили ордена, звания, знаки отличия, почётные грамоты и благодарности.

Награждаемые представляли самые разные сферы: промышленность, строительство, энергетику, связь, государственную службу, торговлю, социальную сферу, здравоохранение, образование, науку, культуру и искусство, печать и массовую информацию, физкультуру и спорт.

«Каждый из вас – наша гордость и благополучие, золотой фонд нашей республики. Например, многие помнят Разифа Абулкарамовича Рапиева ещё врачом сборной команды СССР по лёгкой атлетике. Вы, Разиф Абулкарамович, курировали также классическую греко-римскую борьбу. Что такое врач для сборной, прекрасно знают все спортсмены. Это, наверное, самый важный человек в команде. Спасибо Вам большое! Сегодня также мы чествуем директора муниципального предприятия «Нефтекамскстройзаказчик» Владимира Борисовича Громова. Говорю особое спасибо Вам и коллективу вашей строительной организации. Вы сегодня – наши главные помощники в решении проблемы обманутых дольщиков города Нефтекамска. На днях в вашем городе сдали два дома. 139 семей заехали в них, живут, радуются и шлют добрые слова», — сказал в поздравительной речи Радий Хабиров.

Он также поблагодарил и поздравил с наступающим праздником художника, яркого представителя современного реализма в живописи Рашита Хабирова, известного учёного, специалиста в области истории башкирской литературы Гиниятуллу Кунафина, лучшего офтальмолога страны, заведующего детским микрохирургическим отделением Уфимского НИИ глазных болезней Ильдара Зайдуллина и всех награждаемых.