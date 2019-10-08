В Башкирии судебные приставы принудительно госпитализируют больных туберкулезом
В Башкирии судебные приставы принудительно госпитализируют больных туберкулезом Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии судебные приставы принудительно госпитализируют жителей с заболеванием легких.Только за 9 месяцев 2019 года 26 человек с туберкулезом принудительно доставили на обследование, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службой судебных приставов Башкортостана.
Жители, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, должны проходить медицинское обследование, однако не все считают осмотр обязательным. Еще 25 жителей только предстоит разыскать и направить на принудительную госпитализацию для соответствующего обследования и лечения.
Исполнительные документы о принудительной госпитализации жителей поступают в службу судебных приставов, после чего они объединяют усилия с медицинскими учреждениями и принудительно госпитализируют жителей, имеющих заболевания легких в учреждения для проведения медицинского осмотра или получения соответствующего лечения.