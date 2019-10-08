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В Башкирии судебные приставы принудительно госпитализируют больных туберкулезом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии судебные приставы принудительно госпитализируют больных туберкулезом Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии судебные приставы принудительно госпитализируют жителей с заболеванием легких.Только за 9 месяцев 2019 года 26 человек с туберкулезом принудительно доставили на обследование, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службой судебных приставов Башкортостана.

Жители, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, должны проходить медицинское обследование, однако не все считают осмотр обязательным. Еще 25 жителей только предстоит разыскать и направить на принудительную госпитализацию для соответствующего обследования и лечения.

Исполнительные документы о принудительной госпитализации жителей поступают в службу судебных приставов, после чего они объединяют усилия с медицинскими учреждениями и принудительно госпитализируют жителей, имеющих заболевания легких в учреждения для проведения медицинского осмотра или получения соответствующего лечения.

Теги: судебные приставы, туберкулез
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