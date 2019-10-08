Фото: www.facebook.com/radiyhabirov Радий Хабиров о вандализме в Уфе: «Тех, кто гадит - будем ловить и наказывать» Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал на своей странице в соцсетях инцидент с разбитыми остановками в Уфе. Руководитель региона подчеркнул, что несмотря на случаи вандализма, благоустройство столицы продолжится. Виновные же понесут наказание.

«Когда мне говорят — не дорос наш народ до умных остановок, давайте делать железные — отсылаю всех к «Теории разбитых окон» Рудольфа Джулиани. Мы будем упорно делать среду комфортной и эстетичной. Большинству нормальных людей это нравится, и они с нами согласны. А тех, кто гадит — будем ловить и наказывать до тех пор, пока желание гадить не пройдет», — написал Радий Хабиров.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Уфе полиция устанавливает хулиганов, разбивших два остановочных павильона на улице Ленина — на остановках «Гостиный двор» и «Гостиница «Башкирия». Последняя находится возле концертного зала «Башкортостан» и здания Прокуратуры РБ и УФСБ по РБ. За порчу городского имущества УК РФ предусматривает штраф в 40 тысяч рублей или в размере трехмесячной зарплаты.

Стоимость одного такого павильона — 850 тысяч рублей.