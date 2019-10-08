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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии поручил поставить точку на чиновничьем туризме

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии поручил поставить точку на чиновничьем туризме Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил в течение месяца поставить точку на чиновничьем туризме. Об этом он заявил сегодня на заседании Инвестиционного совета в республиканском правительстве в ходе обсуждения вопроса, касающегося участия региона в различных деловых мероприятиях в России и за рубежом.

«300 событий в год для республики — это хорошо, давайте этим заниматься. Мы договорились о том, что первые несколько лет будем довольно агрессивно продвигать наш Башкортостан и на внутренних мероприятиях, у себя, и за рубежом, — сообщил он. — Только мы не должны превращать поездки наших деятелей в событийный туризм. Мне он совсем не нужен, мне нужно дело. Могу ошибаться, но я сторонник того, чтобы взять одну точку и бить в нее. Например, взяли мы, условно говоря, одну Австрию, так и бейте в Австрию. Зачем наши какие-то деятели ездят в Каир, Доху, Китай — я не понимаю».
Как подчеркнул руководитель республики, если чиновник куда-то поехал и вернулся ни с чем, значит, он турист.

«Мне туристы здесь не нужны. Поэтому пусть подключится к работе Экспертное управление и даст заключение, куда мы там ездим и что привозим», — дал поручение Радий Хабиров руководителю Администрации главы Башкортостана Александру Сидякину.
Кроме того, по любой поездке чиновников сейчас вводится регламент, предусматривающий личный отчет по итогам командировки. Он будет внесен в специальную программу, чтобы к нему можно было вернуться в любой момент.

«Съездил, после этого личный доклад мне, в письменном виде. Был там, провел столько-то встреч, заключил столько-то договоров или там посмотрел красоты Каира. Общее развитие чиновников меня, конечно, тоже волнует, но работа прежде всего. Поэтому введите регламент, месяц срока вам на это, — подчеркнул глава республики Радий Хабиров. — В Вене открыли представительство Башкортостана, мы туда человека назначили, зарплату ему платим. Начинайте спрашивать, что он там сделал, в декабре жду от него отчет о проделанной работе».
В качестве положительного примера Радий Хабиров привел командировку в Анкару и.о. вице-премьера республиканского правительства Илшата Тажитдинова, результатом которой стали достигнутые договоренности с пятью турецкими инвесторами по развитию северо-востока Башкортостана.

«Дайте мне географию наших поездок. Ездят замминистра, начальники департаментов, что они там делают, я не понимаю. Мы не можем позволить себе так роскошно жить. У нас все должно быть по-деловому. Мне на это ни копейки не жалко. Готов заливать деньгами ваши поездки, но чтобы это была деловая и продуманная поездка», — резюмировал на заседании Радий Хабиров.

Теги: Радий Хабиров, чиновники
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