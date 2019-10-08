Фото: Из архива. ИА «Башинформ» В Уфе и Чишмах состоится экологическая акция по посадке зеленоградских кедров Фото: Из архива. ИА «Башинформ»

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Экологическая акция по посадке кедров состоится одновременно на десяти площадках Уфы и в Чишминском районе Башкирии.

Как сообщила организатор акции, руководитель проекта «Добрые эко-уроки» Вероника Трегубова, в этот день одновременно будут высажены сто кедров из зеленоградского питомника.

«Саженцы высотой 10 см росли пять лет и сейчас уже готовы к высадке на большую землю. деревья-крохи, высотой в десять сантиметров с корнями более двадцати сантиметров, лучше всего подходят для осенней посадки и хорошо приживаются. Их посадят воспитанники детских домов, семьи с особыми детьми и люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации. К большому эко-уроку также присоединятся школьники, студенты и экоактивисты республики», — сообщила Вероника Трегубова. Организаторы — благотворительный фонд «Твердая почва» и общественный проект «Добрые эко-уроки» — в течение двух месяцев готовились к акции. Специально для её проведения основатель экопитомника «Зеленоградские кедры» Иван Санжаров, лесовод-любитель с большим стажем, подготовил видео-инструкцию по посадке хвойных деревьев и уходу за ними. Кедры для посадки предоставил Уфимский филиал экопитомника Ивана Санжарова, организаторы выражают благодарность Булату Яруллину.

«Важно, чтобы дети и взрослые понимали, что не только посадка деревьев помогает сохранить наше природное богатство, но и рациональное потребление, многократное использование вторичных ресурсов», — говорит Вероника Трегубова. Отмечается, что за маленькими кедрами станут ухаживать сами участники акции. Акции по посадке кедров пройдут на территории Центра образования №10, детского дома №9, общественной организации «Содействие», в лицее №160, школе №119 и детском саду №183. Кедры будут расти и на площадке у строительного факультета УГНТУ, в социальном центре «Улей», в центре психологической реабилитации «Журавушка». В поселке Чишмы деревья планируется посадить на территории Ленинского парка.