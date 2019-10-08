Фото: Олег Яровиков Инициатива парламента Башкирии о защите инвалидов рекомендована для рассмотрения в Госдуме Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Государственная Дума может рассмотреть проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Проект законодательной инициативы, касающейся создания доступной, безбарьерной среды, был разработан Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан. Комиссия Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики поддержала проект законодательной инициативы башкирских депутатов и рекомендовала его для рассмотрения Госдумой.

«Суть законопроекта состоит в усилении государственного контроля за доступностью среды и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья, – прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев. – Мы предлагаем наделить функциями контроля Роспотребнадзор и Ростехнадзор. Часть надзорных функций может быть передана Банку России».

По мнению Константина Толкачева, отсутствие четкой системы государственного надзора ведет к тому, что зачастую создается лишь видимость доступности.

«Раз нет должного контроля, мы имеем доступную среду для «галочки». Даже на новых объектах строительства, где, казалось бы, можно с нуля создать комфортные условия, делают пандусы, которыми невозможно пользоваться. Если мы наладим нормальный государственный контроль, порядка будет больше».

По словам Константина Толкачева, представленный Государственным Собранием Башкортостана законопроект поддержали главы парламентов Новгородской области, Камчатского края, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Коми.

«Наши коллеги из других регионов согласны с необходимостью усилить государственный надзор за созданием равного, беспрепятственного доступа граждан к объектам инфраструктуры и услугам, – отметил глава парламента Башкортостана. – С нашими доводами согласились и в Совете законодателей. В ближайшее время направим законопроект в Государственную Думу».