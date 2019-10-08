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Уфимские блогеры выяснят, что выгоднее в большом городе - такси или своя машина

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ», Алла Печенкина/.

Сервис заказа такси «Везёт» запускает медийный проект, чтобы сравнить плюсы и минусы использования такси и личного автомобиля в Уфе. Участие в проекте принимают четыре блогера, а информационную поддержку проекту оказывает ИА «Башинформ».

Идея проекта основана на исследованиях западных социологов, которые последние 10 лет наблюдают тренд отказа от собственности. Все чаще молодые люди (в частности, то самое поколение Z или миллениалы) стремятся не обременять себя обязательствами, долговыми выплатами и не «привязывают» себя к одному месту жительства. Они арендуют жилье, пользуются такси или каршенингом, с легкостью принимают предложения о работе в других городах и даже странах, переезжают вместе с семьей, а заработанные деньги вкладывают в образование и путешествия.

С 8 по 14 октября четыре уфимских блогера станут участниками социального эксперимента. Двое из них каждый день будут ездить по своим делам на такси: к друзьям, родственникам, на работу, домой, в фитнес-центр или кафе. Два других блогера продолжат использовать свои автомобили.

Участники эксперимента будут сравнивать такси и личный автомобиль по нескольким параметрам: замена расходных материалов, страховка, ТО, ставка по кредиту, если автомобиль не куплен за личные средства, время, удобство, стресс на дорогах, парковки.

В проекте участвуют: Ирина Скоробогатова (мама троих детей и бизнес-леди. Любит ездить за рулем, но не любит стресс. Приняла приглашение участии в проекте на такси, потому что не хочет переживать о том, правильно ли припаркована её машина и грозит ли ей штраф?); Алия Айсина (организатор событий и завсегдатая самых интересных мероприятий города. Запустила марафон «События от А до Я» и недавно стала мамой. Алие каждый день нужно быть в нескольких местах одновременно. В проекте будет передвигаться на такси); Юля Инамора (популярный блогер, называет себя диванным экспертом: рассуждает о жизни, дружбе, менталитете русского народа и логотипе туристического бренда Башкирии на трусах. За рулем своего «Мерседеса» проведёт этот проект и сравнит авто и такси. Посвятит этому опыту очередную рецензию диванного эксперта; и Рамиль Ахтареев (шоумен, ведущий мероприятий, ведёт юмористический блог о непростой жизни простого российского чиновника, много ездит и в нашем проекте отстаивает интересы автомобилистов).

Участники эксперимента будут сравнивать поездки на такси и личных автомобилях, честно описывая свои ощущения. В сервисе «Везёт» особенно подчеркнули, что цель эксперимента – показать реальную картину. Поэтому если время ожидания такси окажется большим или поездка по разным причинам окажется не комфортной – блогеры опишут свои впечатления в постах и сториз.

«Мы хотим провести действительно честный эксперимент, где сравним не только деньги и время в конкретных поездках. Передвижение на такси или каршеринг как образ жизни — вот, что интересно нам и нашим участникам. Приходит ли в Россию мода на отношение к собственности, как способ решения ежедневых вопросов, а не факт обладания чем-то? Такси в этом плане отлично решает ежедневные вопросы — быстро, удобно, недорого передвигаться из точки A в точку B», — комментирует проект PR-специалист сервиса «Везёт» Мария Фойхт.

По итогам экспериментам сервис заказа такси «Везёт» сравнит результаты, во сколько денег обойдется содержание собственной машины, а сколько потратят участники на такси. Результаты эксперимента будут опубликованы 17 октября на сайте ИА «Башинформ».

Теги: ГК Везёт, такси
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