Фото: Ксения Калинина В Башкирии стартовала социальная акция «Однозначно» Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане 7 октября стартовала социальная кампания под названием «Однозначно». Она продлится до 13 октября. По данным региональной Госавтоинспекции, задачей социального проекта является привлечение внимания к основным проблемам и рискам, которые возникают на дороге.

Состоятся беседы и занятия с детьми, подростками и молодёжью о том, как правильно вести себя на дороге в качестве водителя или пешехода. Для детей будут организованы специальные занятия в детских лагерях.

Кроме того, пройдут челленджи в соцсетях и другие интернет-мероприятия, доступные и понятные современной молодежи. Запланированы информационно-просветительские мероприятия в автошколах, МРЭО, в торговых комплексах, на АЗС, в парках и у пешеходных переходов, а также обучающие занятия для учителей и педагогов.