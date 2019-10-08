УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

На смену «бабьему лету» в Башкирию приходит настоящая осень. Уже начиная с 8 октября погода станет более неустойчивой, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра: увеличится вероятность осадков, температура воздуха понизится.

Так, сегодня, 8 октября, днем будет относительно тепло, но уже ночью температура воздуха в некоторых районах опустится до -5 градусов.

В среду, 9 октября, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5, при прояснениях до -5, днем +8,+13.