Фото: администрация Уфы В Уфе вандалы разрушили «умную» остановку возле здания ФСБ Фото: администрация Уфы

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе полиция устанавливает хулиганов, разбивших два остановочных павильона на улице Ленина — на остановках «Гостиный двор» и «Гостиница «Башкирия». Последняя находится возле концертного зала «Башкортостан» и здания Прокуратуры РБ и УФСБ по РБ. За порчу городского имущества УК РФ предусматривает штраф в 40 тыс. руб. или в размере трехмесячной зарплаты.

Как сообщили в мэрии, в городе к настоящему времени было установлено 35 «умных остановок» из запланированных 106. Они оснащаются электронным табло прибытия общественного транспорта, Wi-Fi, USB-портами, светодиодным освещением, «тревожной кнопкой», а также громкоговорителем, который позволяет оповещать граждан о возможных чрезвычайных ситуациях и необходимых действиях.