В УГНТУ стартовали дни ПАО «Сургутнефтегаз»

Фото: Пресс-служба УГНТУ





















Фото: Пресс-служба УГНТУ

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

В течение двух дней студенты выпускных курсов будут проходить тестирования по направлениям подготовки, а завершатся мероприятия ярмаркой вакансий компании.

С 7 по 9 октября в Уфимском государственном нефтяном техническом университете будут проходить уже успевшие стать традиционными дни ПАО «Сургутнефтегаз».

В течение двух дней студенты выпускных курсов по шести направлениям обучения будут проходить тестирования для определения своей степени готовности к началу трудовой деятельности в компании. В процессе последующей подготовки в УГНТУ они смогут восполнить пробелы знаний и самостоятельно подготовиться к успешной профессиональной деятельности в ПАО «Сургутнефтегаз», дополнив портфолио личных достижений результатами конкурса.

В тестировании примут участие студенты выпускных курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры направлений: «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Прикладная геология» горно-нефтяного факультета, «Технологические машины и оборудование» механического факультета, «Электроэнергетика и электротехника» факультета автоматизации производственных процессов, «Теплоэнергетика и теплотехника» факультета трубопроводного транспорта.

Дни ПАО «Сургутнефтегаз» — это в первую очередь возможность знакомства выпускников с будущим работодателем. Мероприятия завершатся ярмаркой вакансий, где студенты УГНТУ смогут вживую пообщаться с представителями структурных подразделений компании. Лучшие выпускники получат гарантированную возможность трудоустройства в ПАО «Сургутнефтегаз», а студенты смогут пройти практику в компании.

ПАО «Сургутнефтегаз» является одной из крупнейших частных нефтяных компаний России. Основными направлениями деятельности являются разведка и добыча углеводородов, производство и сбыт нефтепродуктов, выработка продуктов нефтехимии, переработка газа и производство электроэнергии. Компания обеспечивает 17 % от общего объема эксплуатационного бурения и 22 % от общего объема поисково-разведочного бурения в России. Объем добычи нефти от общего в стране составляет 11 %. На долю компании приходится 7 % от общего объема отечественной нефтепереработки.