В Башкирии «Почта России» сообщила график своей работы в праздничные дни
Фото: Олег Яровиков
В Башкирии «Почта России» сообщила график своей работы в праздничные дни Фото: Олег Яровиков
УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
«Почта России» сообщила график работы своих отделений в Башкирии в дни празднования Дня республики.
«11 октября для почтовых отделений региона объявлен выходным. В этот день доставки почтовых отправлений, газет и журналов, выемки писем не будет, — сообщил пресс-секретарь УФПС по Башкирии Борис Слуцкий. — В четверг, 10 октября, все почтовые отделения работают по обычному графику с сокращением рабочего дня на один час. Доставка пенсий и пособий за праздничный день будет вестись по согласованию с Отделением Пенсионного фонда России по Башкирии».
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В Башкирии «Почта России» сообщила график своей работы в праздничные дни
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