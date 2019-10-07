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В Башкирии «Почта России» сообщила график своей работы в праздничные дни

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии «Почта России» сообщила график своей работы в праздничные дни Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

«Почта России» сообщила график работы своих отделений в Башкирии в дни празднования Дня республики.

«11 октября для почтовых отделений региона объявлен выходным. В этот день доставки почтовых отправлений, газет и журналов, выемки писем не будет, — сообщил пресс-секретарь УФПС по Башкирии Борис Слуцкий. — В четверг, 10 октября, все почтовые отделения работают по обычному графику с сокращением рабочего дня на один час. Доставка пенсий и пособий за праздничный день будет вестись по согласованию с Отделением Пенсионного фонда России по Башкирии».

Теги: Почта России, День республики
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