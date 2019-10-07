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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров о школьном питании в Башкирии: «Дети будут правильно и качественно есть»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Радий Хабиров о школьном питании в Башкирии: «Дети будут правильно и качественно есть» Фото: Ксения Калинина

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 7 октября глава республики Радий Хабиров затронул вопрос питания в учебных заведениях региона. По его словам, раз тему со школьным питанием объявили, то она будет доведена до конца: дети будут правильно и качественно есть.

«Я предполагал, что мы столкнемся с проблемой, но не до такой степени. Нам, по сути, объявили некий саботаж. До сих пор я удивлялся: что же такое, так много в почту приходит жалоб по школьному питанию, ведь вроде же стараемся, налаживаем и так далее. Мы проверили 15-20 районов и везде очень серьезные нарекания», — сказал глава региона.

По его словам, есть факты, когда детям не дают положенное количество продуктов, а также случаи, когда дают просроченную молочную продукцию.

«Я пока не буду говорить о сколах на посуде, хотя мы придём к этому: во всех школьных столовых должна быть типичная посуда, которую мне показали в Уфе. Гораздо больше возмущает недовес порций. Совсем безбожно у детей воровать, — сказал Радий Хабиров. — Я предлагаю, Андрей Геннадьевич (Назаров — прим. ред.), воспользуйтесь тем, что главы муниципалитетов приедут на День республики в Уфу, и проведите собрание. Эту неделю я даю вам (главам муниципалитетов — прим. ред.) время, чтобы исправить ситуацию».

С понедельника контрольное управление в полном составе направится в районы и проверит, как организовано школьное питание.

«Главы муниципалитетов, рекомендую вам лично «залезть» в каждую школьную столовую, проверить, собрать директоров школ и сделать им последнее предупреждение. Если после проверок мне приведут факты, что детям не докладывают еду, что есть просроченная продукция, я буду настаивать на принятии кадровых решений. Я этот вопрос доведу до конца: качество питания в школах я налажу», — подчеркнул Радий Хабиров.

Теги: школьное питание, Радий Хабиров
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