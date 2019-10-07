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7 октября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В сети появилось видео отдыха Владимира Путина в тайге

ПОЛИТИКА

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В преддверии своего дня рождения президент России Владимир Путин провел короткий отпуск в сибирской тайге. Видео пребывания главы государства на природе опубликовано сегодня на сайте Кремля.

Президент прогуливается по сибирскому лесу в компании министра обороны Сергея Шойгу. На кадрах видно, как во время привала Шойгу выкапывает кустик лесной ягоды. «Под Москвой посадишь. На даче посадишь в Подмосковье», — с улыбкой посоветовал президент министру. Шойгу в ответ засомневался, приживется ли растение в Подмосковье: «Воздух такой надо делать, воду такую надо делать в Москве».

«К этому надо стремиться, во всяком случае», — переходя на серьезный тон, заметил глава государства.

Во время еще одной остановки Путин и Шойгу устроили пикник у костра.

Глава государства также поднялся на вершину горы, высота которой, по его словам, около двух тысяч метров. «Енисей красиво отсюда смотрится», — заметил он.

«Высоко над облаками. Намного выше облаков. Выше облаков забрались», — произносит президент.

Сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает день рождения, ему исполняется 67 лет. Свой праздник президент «планирует провести на природе, в кругу родных и близких», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Теги: Владимир Путин
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