Фото: Ксения Калинина Глава Башкирии о фейковых новостях: «Мы живем в невероятно лживом мире» Фото: Ксения Калинина

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров 7 октября на оперативном совещании в правительстве республики остановился на вопросе фейковых сообщений. Это касается информации о ремонте в общежитии БашГУ и ситуации со щенками в Стерлитамаке.

«Публично хочу извиниться перед ректором Николаем Морозкиным. Я его несправедливо обвинил в том, что не сделан ремонт в общежитии. Это для нас поучительная история. Мы же власть, уважаемые коллеги, и должны научиться жить во вполне достаточно лживом мире. Я, вроде, считаю себя опытным человеком, думал, что не буду вестись на фейковые новости. Я повелся типично, не проверив, на фейковую новость. Ремонт был сделан. Я стал жертвой фейка. Давайте научимся с этим работать», — сказал Радий Хабиров.

Вторая история касается Стерлитамака, где были найдены мертвые щенки.

«Мы до сих пор не понимаем, что произошло: видео нет, ничего нет. А что было? Там детей обвинили чуть ли не в чудовищно садистских формах убийства животных. А мы начинаем подпрыгивать: ох да ах. Давайте будем выдержаннее, и все аккуратно перепроверять. Мы живем в невероятно лживом мире, особенно того, что касается соцсетей», — подчеркнул глава Башкирии.