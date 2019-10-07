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Уфа   °

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В Башкирии студентов и школьников будут проверять на наркотики

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии студентов и школьников будут проверять на наркотики Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Студенты вузов, ссузов, а также учащихся школ будут проходить тестирование на наркотики. Приказ Минздрава Башкортостана размещен на сайте правовой информации.

В документе сообщается, что проверки будут осуществляться для раннего выявления случаев потребления наркотических веществ среди школьников и студентов. Ежегодные осмотры будут проводиться под руководством медицинских организаций, утвержденных Минздравом. Так, в Уфе тестирование будет проходить в Республиканском наркологическом диспансере №1, а школьников и студентов из Уфимского района будут направлять в ГКБ №21.

Теги: наркотики, тестирование
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