В Башкирии студентов и школьников будут проверять на наркотики
В Башкирии студентов и школьников будут проверять на наркотики Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
Студенты вузов, ссузов, а также учащихся школ будут проходить тестирование на наркотики. Приказ Минздрава Башкортостана размещен на сайте правовой информации.
В документе сообщается, что проверки будут осуществляться для раннего выявления случаев потребления наркотических веществ среди школьников и студентов. Ежегодные осмотры будут проводиться под руководством медицинских организаций, утвержденных Минздравом. Так, в Уфе тестирование будет проходить в Республиканском наркологическом диспансере №1, а школьников и студентов из Уфимского района будут направлять в ГКБ №21.