Фото: Андрей Старостин В Башкирии власти взяли на контроль 241 семью, где родители злоупотребляют алкоголем Фото: Андрей Старостин

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии по инициативе регионального штаба партии «Единая Россия» запущен проект «Моя семья» по профилактике социального сиротства и борьбе с алкоголизмом в семьях. Проект представила сегодня на оперативном совещании в Правительстве председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти республики Лилия Гумерова.

Сегодня в целом по России каждый седьмой ребенок, оставшийся без попечения родителей, — это сирота при живых отце и матери, подчеркнула сенатор. Основная причина социального сиротства — алкоголизм. В Башкирии каждый четвертый брак распадается из-за злоупотребления родителей алкоголем.

Несмотря на то, что количество детей-сирот в стране и республике сокращается, доля социального сиротства остаётся высокой. 76% от общего количества детей-сирот — дети при живых родителях. В Башкортостане ежегодно в социальные приюты помещаются более 3200 детей, из них каждый пятый ребенок (18%) из семей, в которых родители страдают глубокой алкогольной зависимостью. Только за 6 месяцев 2019 года по причине алкоголизма родителей в приют поместили 407 детей.

Организаторы проекта «Моя семья» разработали механизм по решению данной проблемы, за основу был взят опыт Астраханской области. На первом этапе реализации проекта не требуется выделения средств из бюджета.

﻿«Эффективность и результат должны быть достигнуты исключительно за счет консолидации усилий органов местного самоуправления, комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки, учреждений здравоохранения, социальных служб, НКО», — подчеркнула Лилия Гумерова.

В рамках проекта будет вестись лечение родителей от зависимости, будет организован комплексный контроль и социальное сопровождение семьи, работа с созависимыми членами семьи и детьми пьющих родителей, что важно как для достижения длительной ремиссии у пьющего, так и в плане профилактики злоупотребления алкоголем и иных психических отклонений у детей в будущем. Лечение будет осуществляться за счет средств программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Родителей в целях реабилитации будут активно включать в социально активную деятельность.

В этом году в проекте участвует 241 семья, где родители злоупотребляют алкоголем и их дети находятся в социальных приютах. Более 190 родителей пройдут курс лечения и реабилитации. Планируется, что большая часть участников войдет в ремиссию и более 500 детей смогут вернуться в родные семьи.

С 2020 года республика получит 385 млн рублей из федерального бюджета и 45 млн из регионального бюджета на борьбу с бедностью. Эти средства, по словам Лилии Гумеровой, планируется направить на то, чтобы «снабдить такие семьи не рыбой, а удочкой: помочь начать собственное дело, открыть глаза на новую жизнь».

﻿«Мы не ждем чудес, но опыт показывает, что консолидация дает эффект. Это сложная работа. Прошу всех включиться в нее», — добавила парламентарий.