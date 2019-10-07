Фото: ИА «Башинформ» Жителям Башкирии предстоит короткая рабочая неделя Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Новая рабочая неделя в Башкирии будет короткой. Дополнительный выходной день жители республики получат в связи с торжествами по случаю Дня Республики. В этом году праздник приходится на пятницу, 11 октября, и отдохнуть можно будет три дня подряд: 11, 12 и 13 октября.

В эти дни праздничные мероприятия ко Дню Республики запланированы во всех городах и районах. В частности, будут организованы культурно-массовые и спортивные мероприятия, экологические акции, сельскохозяйственные ярмарки, продажа сувенирной продукции, изделий художественных промыслов, выставки товаров народного потребления, открытия социально значимых объектов и учреждений (парки, школы, детские сады), вручения ключей от квартир детям-сиротам. Также состоятся чествования и вручения наград жителям республики, добившимся лучших результатов в своей деятельности.