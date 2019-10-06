В Башкирии в начале недели сохранится теплая погода без осадков
Фото: автор
В Башкирии в начале недели сохранится теплая погода без осадков Фото: автор
УФА, 6 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
7 октября по сообщениям Башгидромета по Башкирии ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью +6,+11 градусов, местами +1,-4°, днем +16,+21 градусов.
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