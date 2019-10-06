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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутата Госдумы РФ от Башкирии Ингу Юмашеву допрашивали в аэропорту Нью-Йорка

ПОЛИТИКА

УФА, 6 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Депутат Госдумы РФ от Башкирии Инга Юмашева находится в США. Она прибыла туда для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс».

«Известия» пишут о том, что депутата в течение часа допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудник ФБР около часа задавал «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы», а также предлагал Инге Юмашевой пообщаться «в неформальной обстановке», рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посольство РФ в США направило ноту протеста из-за допроса депутата Госдумы.

«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы направили соответствующую ноту протеста и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», — заявил Антонов.

В Москве отметили, что несмотря на помехи Вашингтона, представители РФ всё равно попадут на мероприятие. Известно, что в США Инга Юмашева также планировала встретиться с земляками — уроженцами Башкортостана.

Теги: международные отношения, Инга Юмашева
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