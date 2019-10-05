Участники акции «Зеленая Башкирия» посадили 69 тысяч деревьев

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ









Фото: пресс-служба министерства ЖКХ

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В общей сложности, 69 тысяч различных деревьев, 38 тысяч из которых — крупномеры — посадили сегодня в городах и районах республики участники масштабной акции «Зеленая Башкирия». В акции приняли участие 138 тысяч человек.

«Ключевая цель акции — привлечение внимания к экологическим проблемам, озеленение городов и сел, придание им красивого и привлекательного внешнего вида, а также улучшение экологической ситуации в республике», — отметили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

В числе высаженных сегодня крупномеров — саженцы сосны, ели, березы, липы, каштана, вяза, пирамидального тополя, а также кустарников: шиповника, рябины и спирея. В целом по Башкирии разбито 245 тематических аллей.

Напомним, руководитель республики Радий Хабиров тоже присоединился к акции и вместе с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, преподавателями, учениками и родителями лицея №155 на улице Набережной в микрорайоне Сипайлово посадил сосны. В общей сложности, здесь посадили более 100 деревьев.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», первая акция «Зеленая Башкирия» состоялась в апреле 2019 года. Тогда в ней участвовали более 160 тысяч жителей республики. Были разбиты 164 тематические аллеи, посажены более 109 тысяч деревьев и кустарников.