Десятки домов Уфы на следующей неделе останутся без воды

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для проведения ремонтных работ на следующей неделе предприятие «Уфаводоканал» запланировало отключение горячей и холодной воды у потребителей.

Как сообщили на предприятии, 7 октября, с 11 до 23 часов холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Мечетлинская, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 19, 21, 25, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 35, 36, 38а, 40а, 41, 41а, 42, 44;

ул. Майская, 1, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 20а, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 38а, 39, 41, 47;

ул. Кигинская, 1, 2а;

ул. Татышлинская, 2, 2а, 4, 6, 13, 31;

ул. Ашинская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 16;

переулок Майский, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13а;

ул. Волгоградская, 9, 11, 14, 19.

8 октября, с 10.30 до 03.30 9 октября без холодной воды останутся уфимцы, проживающие по адресам:

ул.Пархоменко, 101, 106/1, 108, 121;

пер. Пархоменко, 9, 10, 12, 14;

ул.50-летия, Октября 12.

9 октября, с 11 до 23 часов холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Южноуральская, с 1 по 42;

ул. Новонагаевская, с 1 по 32;

ул. Ф. Кудашевой, с 1 по 36;

ул. Чудесная, с 2 по 46;

ул. Лиственная, с 2 по 44;

ул. Благополучия, с 2 по 48;

ул. Первоцветов, с 2 по 38;

ул. Белогорская с 2 по 38

ул. 65 летия Победы, с 9 по 57;

ул. Арсланова, с 9 по 57;

ул. Кокина, с 17 по 63;

бульвар Хасанова, с 1 по 54;

ул. Саиди, с 3 по 49.

12 октября, с 10 до 18 часов холодную воду отключат на ул. Достоевского, 152,152/1,156,158,160 и

ул. Айская, 63.