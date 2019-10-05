Задача войти в Топ-5 регионов даст выпускникам Башкирии дополнительные преимущества

Фото: Олег Яровиков















Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Ключевые планы развития системы образования республики закреплены в «сентябрьском указе» главы Башкортостана, где поставлена амбициозная задача войти в пятерку лучших в России. Это даст выпускникам школ дополнительные конкурентные преимущества, заявил Радий Хабиров на встрече с учителями полилингвальной средней школы №44 Уфы.

«Школа, где вы работаете, – пример того, какие учебные заведения у нас должны быть. Конечно, мы не сделаем всё в один миг, но будем стремиться к тому, чтобы наши школы были такими же хорошими и современными», — сказал глава региона.

По его словам, всего в республике будет построено и открыто 14 полилингвальных школ.

В этом году начнётся строительство учебного заведения интернатного типа в Нефтекамске. Одним из языков обучения там станет татарский, что должно привлечь учеников из Татарстана и Удмуртии.

Радий Хабиров сообщил, что уже провёл переговоры с главой Чувашии и предложил открыть в Белебее башкирско-чувашскую полилингвальную школу.

«Благодаря национальным проектам Президента России Владимира Путина, до 2024 года будет сделан мощнейший рывок во всех направлениях: школы, садики, медицинские учреждения, дороги, комфортная городская среда. Вы видите, что мы сейчас много делаем, чтобы были хорошие дворы, парки. Всё это направлено на то, чтобы сделать жизнь людей более комфортной и красивее», — подчеркнул он.

Отвечая на вопросы учителей, глава республики отметил, что необходимо активно изучать опыт других регионов и зарубежных стран, в том числе с использованием возможностей представительств региона за границей. Приглашать для проведения лекций и мастер-классов выдающихся людей, деятелей культуры, знаменитых спортсменов.

Радий Хабиров готов и сам выступить перед школьниками по вопросам законодательства и права. Например, в преддверии Дня Конституции России.

По его словам, министерство образования и администрация школы даже могут разработать график таких лекций, чтобы школьники из первых уст узнавали о том, как можно добиваться в жизни успеха и получали дополнительные знания.

В свою очередь, учителя уфимской школы №44, накануне 75-й годовщины Великой победы в Великой Отечественной войне попросили восстановить на школьном здании памятную табличку о том, что в военные годы здесь размещался эвакогоспиталь. Соответствующее поручение Радий Хабиров уже дал администрации города.

Говоря о дальнейшем укреплении материальной базы школы, преподаватели отметили необходимость восстановления хоккейной площадки, которая существовала здесь в советское время.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин сообщил, что этот вопрос планируется решить в ближайшее время за счёт расширения пришкольной территории.

Еще один вопрос касался вопросов посещения школьниками музеев и театров. Радий Хабиров сказал, что его рассмотрят на одном из ближайших Обрчасов.

После завершения встречи глава Башкортостана возложил цветы к стеле, посвящённой памяти учителей и учащихся школы № 44, которые погибли или пропали без вести в годы Великой Отечественной войны.

Задача войти в пятерку лучших регионов России даст выпускникам Башкирии дополнительные конкурентные преимущества