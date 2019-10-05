Фонтан «Танцующие журавли» в Уфе заработает 12 июня 2020 года

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Известный всем уфимцам и гостям башкирской столицы фонтан «Танцующие журавли» заработает в День города, 12 июня 2020 года.

Фонтан рядом с Городским дворцом культуры был закрыт на ремонт 10 лет назад. Осенью прошлого года Радий Хабиров назвал его памятником человеческому разгильдяйству и поручил вернуть птиц на место.

Строители, которые занимаются строительством фонтана в сквере «Дубки», рассказали Радию Хабирову, что вода будет не только фонтанировать, но и рассеиваться в виде тумана. Ночью он будет красиво подсвечиваться. Строительство фонтана ведется в сквере «Дубки». Для жителей и гостей башкирской столицы здесь будут созданы прогулочная парковая зона с мощеными тропинками, скамейками и малыми архитектурными формами, зоной общепита.

При этом, с учетом мнения уфимцев, деревья, давшие название скверу, будут сохранены. На месте старых посадят крупномеры.

После знакомства с ходом строительных работ глава Башкортостана дал поручение городским и районным властям пересмотреть некоторые проектные решения, выбивающиеся из общей концепции сквера.

Один из самых оригинальных фонтанов республики представляет собой скульптуру четырех журавлей с расправленными крыльями. Он всегда считался визитной карточкой города и часто появлялся на фотографиях жителей и гостей Уфы.