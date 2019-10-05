Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии в микрорайоне Сипайлово вместе с учителями и школьниками посадил деревья Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в республике проходит масштабная акция «Зеленая Башкирия».

Во всех городах и районах региона сажают крупномеры саженцев сосны, ели, березы, липы, каштана, вяза, пирамидального тополя, а также кустарников: шиповника, рябины и спирея.

Глава Башкортостана Радий Хабиров присоединился к этой акции и вместе с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, преподавателями, учениками и родителями лицея №155 на улице Набережной в микрорайоне Сипайлово посадил сосны. Теперь здесь появилась аллея «Сипайловские сосны». В общей сложности посажены более 100 деревьев.

Руководитель Башкортостана рассказал журналистам, что сначала была идея прописать в «сентябрьском указе», сколько конкретно деревьев в городах и районах республики надо посадить за ближайшие пять лет, однако цифра получилась заоблачная и поэтому от нее решили отказаться.

«Но каждый муниципалитет республики будет иметь свой ежегодный план по посадке деревьев. По моей информации, сегодня на посадку деревьев вышли люди во всех городах и районах Башкортостана. Это очень отрадно», — заявил Радий Хабиров.