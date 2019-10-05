Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.03 ↓

EUR 71.35 ↓

5 октября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии в микрорайоне Сипайлово вместе с учителями и школьниками посадил деревья

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии в микрорайоне Сипайлово вместе с учителями и школьниками посадил деревья Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в республике проходит масштабная акция «Зеленая Башкирия».

Во всех городах и районах региона сажают крупномеры саженцев сосны, ели, березы, липы, каштана, вяза, пирамидального тополя, а также кустарников: шиповника, рябины и спирея.

Глава Башкортостана Радий Хабиров присоединился к этой акции и вместе с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, преподавателями, учениками и родителями лицея №155 на улице Набережной в микрорайоне Сипайлово посадил сосны. Теперь здесь появилась аллея «Сипайловские сосны». В общей сложности посажены более 100 деревьев.

Руководитель Башкортостана рассказал журналистам, что сначала была идея прописать в «сентябрьском указе», сколько конкретно деревьев в городах и районах республики надо посадить за ближайшие пять лет, однако цифра получилась заоблачная и поэтому от нее решили отказаться.

«Но каждый муниципалитет республики будет иметь свой ежегодный план по посадке деревьев. По моей информации, сегодня на посадку деревьев вышли люди во всех городах и районах Башкортостана. Это очень отрадно», — заявил Радий Хабиров.
Как сообщало агентство «Башинформ», первая акция «Зеленая Башкирия» состоялась в апреле 2019 года. В ней приняли участие более 160 тысяч человек со всех муниципалитетов республики. Были разбиты 164 тематические аллеи, посажены более 109 тысяч деревьев и кустарников.

Теги: Зеленая Башкирия, экологическая акция, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
7 человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Башкирии
Семь человек пострадали в столкновении двух автомобилей в Башкирии. Авария произошла сегодня днем на дороге Туймазы - Октябрьский возле заправки ООО «
В Башкирии в торговом центре три женщины упали с высоты второго этажа
В Башкирии Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, который попытались скрыть. По данным ведомства, тяжёлую травму получил работодат
Легальность лекарственных средств жители могут проверить с помощью приложения
Жители республики теперь могут самостоятельно проверить легальность лекарственных средств перечня семи высокозатратных нозологий, находящихся в гражданс
Заместителем министра культуры Башкортостана стал Ринат Халиков
Сегодня и.о. министра культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова представляет коллективу ведомства нового заместителя, который будет курировать вопр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть