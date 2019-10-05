Глава Башкирии в микрорайоне Сипайлово вместе с учителями и школьниками посадил деревья
Глава Башкирии в микрорайоне Сипайлово вместе с учителями и школьниками посадил деревья Фото: Олег Яровиков
УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
Сегодня в республике проходит масштабная акция «Зеленая Башкирия».
Во всех городах и районах региона сажают крупномеры саженцев сосны, ели, березы, липы, каштана, вяза, пирамидального тополя, а также кустарников: шиповника, рябины и спирея.
Глава Башкортостана Радий Хабиров присоединился к этой акции и вместе с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, преподавателями, учениками и родителями лицея №155 на улице Набережной в микрорайоне Сипайлово посадил сосны. Теперь здесь появилась аллея «Сипайловские сосны». В общей сложности посажены более 100 деревьев.
Руководитель Башкортостана рассказал журналистам, что сначала была идея прописать в «сентябрьском указе», сколько конкретно деревьев в городах и районах республики надо посадить за ближайшие пять лет, однако цифра получилась заоблачная и поэтому от нее решили отказаться.
«Но каждый муниципалитет республики будет иметь свой ежегодный план по посадке деревьев. По моей информации, сегодня на посадку деревьев вышли люди во всех городах и районах Башкортостана. Это очень отрадно», — заявил Радий Хабиров.Как сообщало агентство «Башинформ», первая акция «Зеленая Башкирия» состоялась в апреле 2019 года. В ней приняли участие более 160 тысяч человек со всех муниципалитетов республики. Были разбиты 164 тематические аллеи, посажены более 109 тысяч деревьев и кустарников.