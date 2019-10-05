Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров ознакомился с ходом реализации в Уфе программы «Башкирские дворики» Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня жители многоквартирных жилых домов № 91 по улице Кирова и № 63 по улице Айской проводят праздник двора и сажают аллею «Корабельная». А совсем скоро здесь завершатся все работы и появится новый благоустроенный, комфортабельный двор.

В рамках своей сегодняшней рабочей поездки по Уфе глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с результатами проведенных здесь работ в рамках программы «Башкирские дворики».

Благодаря реализации этой республиканской программы, в этом уфимском дворе завершен капитальный ремонт асфальтового покрытия, появилась новая детская площадка и турниковый комплекс с безопасным антитравмирующим покрытием.

За 3 млн рублей реконструирована хоккейная коробка, которая фактически стала многофункциональным спортивным комплексом, где дети смогут играть не только в хоккей зимой, но и использовать его для игры в футбол, волейбол, баскетбол весной, летом и осенью. Общая стоимость работ составила порядка 14,5 млн рублей.

Напомним, что Радий Хабиров приезжал в этот двор 16 марта и тогда дал поручение главе администрации Уфы Ульфату Мустафину привести в порядок стадион и футбольное поле средней школы №41, которая расположена во дворе дома № 91 по улице Кирова.

Тогда, в марте, жители пожаловались руководителю республики на то, что на спортплощадке все пришло в негодность.

За короткое время школьный стадион был реконструирован. Здесь появился искусственный газон, постелена беговая дорожка, поставлены скамейки, установлены освещение и видеокамеры.

Радию Хабирову рассказали, что теперь здесь с удовольствием занимаются спортом не только школьники, но и все жители микрорайона, стадион всегда занят.

Глава Башкортостана вспомнил, что раньше, когда он работал в Институте права БГУ, то с коллегами часто приходил сюда играть в футбол и тогда покрытие поля напоминало бетон. Теперь же здесь появилось современное футбольное поле.

К слову, здесь же тренируются воспитанники футбольной школы. Как рассказали тренеры, к ним на занятия приводят даже двухлетних детей.

Юные футболисты взяли автографы у Радия Хабирова. Глава республики расписался на футбольных мячах маленьких спортсменов и пожелал им спортивных успехов.

Между тем, как сообщил агентству «Башинформ» мэр Уфы Ульфат Мустафин, реконструкция этого футбольного стадиона обошлась в 5,7 млн рублей. Из них 2 млн выделил город, остальные 3,7 млн рублей — спонсоры.