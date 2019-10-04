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5 октября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Главе Башкирии представили план трансформации Башгоспедуниверситета имени М. Акмуллы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

4 октября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров в преддверии Дня учителя посетил Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы. Руководитель региона ознакомился с деятельностью вуза и обсудил перспективы его дальнейшего развития.

Ректор БГПУ Салават Сагитов рассказал о планах трансформации университета в современный научно-образовательный центр, специализирующийся на подготовке высококвалифицированных педагогических кадров.

Важная роль в стратегии развития вуза отводится не только укреплению материально-технической базы, но и созданию в его структуре перспективных образовательных единиц. В частности, по словам Салавата Сагитова, предлагается сформировать Центр математических исследований, Центр повышения профмастерства, предуниверсарий, а также открыть полилингвальную школу гуманитарной направленности на базе Республиканской художественной гимназии-интерната имени К. Давлеткильдеева. Радий Хабиров предложил обсудить эти инициативы на одном из «Обрчасов».

Глава республики обсудил с ректором потребность школ региона в учителях и современные методики преподавания башкирского языка, разработанные вузом, а также побывал в отделе редких книг.

После этого Радий Хабиров вместе с учителями, удостоенными сегодня государственных наград, посмотрел спектакль Народного театра «Ҡорос» БГПУ имени М. Акмуллы по пьесе башкирского писателя Ибрагима Абдуллина «Озорная молодость» («Тиле йәшлек»). Постановка заслуженного артиста РБ, художественного руководителя студенческого коллектива Ильнура Лукманова в этом году признана победителем регионального этапа конкурса «Театральное Приволжье», в котором приняли участие 47 спектаклей школьных и студенческих театров. Теперь она представляет Башкортостан на окружном этапе конкурса.

﻿«У нас сейчас прямо череда творческих побед. Начали с «Первой республики». Потом, конечно же, фильм «Сестрёнка», который с таким аншлагом проходит по всей стране и республике. Теперь вот этот замечательный спектакль. Он, конечно, любительский, но поставлен так хорошо, и ребята играют с таким энтузиазмом, что мы опять пробились в номинанты», – поделился впечатлениями Глава Башкортостана.

Теги: образование, БГПУ
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