Радий Хабиров вручил государственные награды ко Дню учителя

Фото: Олег Яровиков



















Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

4 октября в Уфе Глава республики Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана. В преддверии Дня учителя знаками отличия, почётными грамотами и званиями отмечены профессиональные достижения 35 работников системы образования региона.

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» получили учителя математики: уфимского лицея № 153 Михаил Саханевич, физико-математического лицея № 93 г.Уфа Александр Столяров, лицей № 4 города Давлеканово Валерий Шарафутдинов.

«Ваши выпускники показывают наиболее высокие результаты ЕГЭ, достигают впоследствии успехов в своей профессии, — сказал Радий Хабиров, обращаясь к педагогам. — Ваши имена, как и многих здесь сидящих, составляют то, что мы называем «золотым фондом» нашего образования».

Знак отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан» вручен учителю географии лицея № 42 Вадиму Марушину. Почётной грамоты Республики Башкортостан удостоен учитель русского языка и литературы гимназии № 17 г. Белорецк Алексей Новиков.

Почётное звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» получили еще 30 педагогов школ республики.

Руководитель республики также вручил сертификаты победителям всероссийского конкурса за достижения в педагогической деятельности в 2019 году, организованного Министерством просвещения России.

«﻿Сердечно, от души поздравляю вас с профессиональным праздником. Этот праздник дорог сердцу каждого из нас. Он посвящён людям очень благородной и нужной профессии. Вы все знаете, что, как правило, за любым успехом человека прежде всего стоит его семья и его учитель. Я всех благодарю за ваш труд. Мы его очень ценим. И помним. Бесконечного терпения вашим семьям, потому что, как правило, вы проводите очень много времени в школе, силы отдаёте своим ученикам. Спасибо вам за это большое!», отметил руководитель республики.

Радий Хабиров поделился с учителями планами развития отрасли:

﻿«В этом году мы строим 21 школу и 20 детских садов сдаём. Такие масштабы будут и впредь. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас не было старых, ветхих школ, где дети мёрзнут, где нет нормальных условий для того, чтобы учиться. Мы приняли решение о том, что ежегодно будем выделять 100 грантов по 600 тысяч рублей для тех учителей, которые работают в сельской местности. Потому что мы очень хорошо понимаем, что нам, конечно же, нужно уделять внимание и учителям. Мы также приняли решение о премировании тех учителей, которые воспитали победителей олимпиад, конкурсов, у которых есть высокие результаты по ЕГЭ. Мы себе поставили цель и отразили это в «сентябрьском указе» – войти в пятёрку лучших образовательных систем Российской Федерации. Цель очень тяжёлая, потому что нужно столько много и так активно делать. С другой стороны, ведь ничего не добьёшься, если не будешь себе ставить высоких целей. Почему я хочу, чтобы мы стали лучшими? Потому что наши дети будут более конкурентными. В республике очень хорошие дети, и наша задача – дать им образование, конкурентные возможности, чтобы они нашли себя в этой жизни. А это в подавляющей степени зависит от вас».