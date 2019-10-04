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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии в преддверии Дня учителя поделился в соцсетях своими школьными фотографиями

ОБЩЕСТВО
Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров в преддверии Дня учителя поделился в соцсетях своими воспоминаниями об учителях и выложил школьные фотографии.

«Вспоминаю сегодня своих учителей… Спасибо Вам, ушедшая уже Инна Николаевна, спасибо, Флюра Ракиповна и все ваши коллеги, за всё, что случилось в моей жизни, без вас это было бы невозможно! Учителя так много делают для детей, не просто рассказывая, сколько будет дважды два, а помогая становлению личности, объясняя, что такое хорошо, и что такое плохо», — написал Радий Хабиров.

По его словам, учителя несут огромную общественную нагрузку, делают кучу бумажной работы.

«Вы – без преувеличения один из столпов нашего государства, наша опора, наш стратегический ресурс. Очень хорошо знаю, как много у вас проблем. Сделаю все, чтобы ваш труд ценился по достоинству. С Днем учителя! Низкий вам поклон», — поздравил учителей с профессиональным праздником глава республики.

Теги: Радий Хабиров, День учителя
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