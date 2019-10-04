Фото: Ксения Калинина В предстоящие выходные жителей Башкирии ожидает еще одно «бабье лето» Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

По прогнозам Башгидрометцентра, в ближайшие три дня жителей республики ожидает еще одно «бабье лето». С пятницы по воскресенье, с 4 по 6 октября, будет преимущественно без осадков.

Прогнозируется южный умеренный ветер, днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит +7, +12 градусов, по юго-востоку до +2, днем +15,+20.