Радий Хабиров предложил создать программу по благоустройству сел

Фото: Олег Яровиков







Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров на пленарном совещании стратегической сессии Министерства строительства и ЖКХ России предложил создать программу по благоустройству сельских населенных пунктов.

«Мы очень признательны за программу благоустройства городской среды. Но в республике 40% населения проживает в сельской местности, у нас много крупных сел. Сейчас люди многое видят, у них меняется мировоззрение. Если раньше начнешь говорить о создании сквера или парка на селе, в ответ услышишь: им за околицу выйти, вот им и сквер, и парк. Сейчас сельские жители тоже очень просят, чтобы у них были благоустроенные комфортные территории. Как я говорю, чтобы женщина, надев туфельки, могла с ребенком по освещенной безопасной улице прогуляться. Это, конечно, не вопрос к министерству, но мы с большим нетерпением ждем решения по поводу наполнения деньгами также программы по развитию сельских территорий. Очень бы хотелось благоустроить и сельские территории. Необходимые для заявки документы мы уже подали», — сказал Радий Хабиров.

ЖКХ — одна из самых злободневных тем для наших жителей, и всегда в центре внимания региональных и местных властей, отметил глава Башкирии. Такой комплексной, подкрепленной деньгами программы у нас еще не было. Сейчас у нас есть шанс, чтобы наши города стали красивыми и удобными. В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» происходит полное переформатирование окружающей среды, считает руководитель Башкирии.

«В республике уделяем серьезное внимание сфере ЖКХ, мы руководствуемся принципами комплексного подхода. Обращаем внимание на то, что у нас происходит, прикладываем усилия, активно работаем над решением проблем. Не стоим на месте, придумываем свои собственные проекты. Активно внедряем программу ремонта подъездов. Ее мы «подсмотрели» у Московской области, где она успешно реализуется не первый год. Очень важно общаться и делиться лучшим практиками», — отметил Радий Хабиров.

Он рассказал о наработках своей управленческой команды: «Мы обратили внимание, насколько темные наши города и села — в России световой день довольно короткий, зима долгая. Мы подумали, что надо осветить улицы, и придумали локальную программу по освещению улиц. Только в этом году на это выделено 630 млн рублей. Освещение — это не только эстетика, а комфорт и безопасность жителей».

Еще один пример — благоустройство уфимского микрорайона Инорс: «Провели такой интересный опыт. Проанализировали данные МВД по прошлому году и обратили внимание, что Инорс заметно «светится» по уличной преступности. Решили попробовать решить проблему не правоохранительными мерами, а созданием более комфортной среды: освещение, ликвидация всех загрязненных тесных мест. Первые показатели наглядно демонстрируют падение уличной преступности».

Комплексный подход реализуется совмещением мероприятий федеральной и республиканских программ («Башкирский дворик», ремонт подъездов): «Чтобы мы заходили на территорию и выходили из нее, оставив полностью преображенной».

«Нацпроект дает возможность создать новую коммуникацию с местными жителями, понять их нужды. Мы к ним приходим с добром, с деньгами, с предложениями по совершенствованию. Вообще, за короткий промежуток реализации нацпроекта мы для себя поняли, что все, связанное с ЖКХ, — это на самом деле большая наука. Парки в основном были созданы еще в советское время, и давно морально устарели. Сейчас появились новые концепции, новые материалы. Нам очень важно получать поддержку в этой части, чтобы не отставать от прогресса», — отметил Радий Хабиров.

По его словам, проекты в сфере ЖКХ внедряют цивилизацию в нашу жизнь, преображают мир вокруг нас.

«Начав работать год назад, наша управленческая команда сразу уделила очень серьезное внимание развитию ЖКХ. Два месяца меняли качели с жесткой сцепкой. Казалось бы, пустяк, а сколько детей из-за этого покалечилось и погибло. Такой был уровень ЖКХ. В этом году делаем 400 дворов, и в каждом детская площадка должна быть с мягким покрытием, сейчас это обязательное требование. Раньше, наверное, таких и двух десятков не набралось бы. То есть действительно мир вокруг нас преображается, и люди за это благодарны», — рассказал Радий Хабиров.

Расширенная стратегическая сессия «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства РФ» проходит в Уфе 3 и 4 октября. Здесь также проходит VI Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Мероприятие организовано Минстроем России, Ассоциацией региональных операторов капремонта МКД, Правительством Республики Башкортостан. В столице Башкирии собрались более 500 экспертов из 84 субъектов страны, чтобы обсудить законодательные, технические и организационные вопросы реализации национального проекта «Жилье и городская среда», региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов, а также особенности управления жилищным фондом.