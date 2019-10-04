Фото: Олег Яровиков Профсоюз медработников Башкирии прокомментировал объединение поликлиник и больниц Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В актовом зале городской больницы №1 Стерлитамака 3 октября состоялась встреча представителей пяти местных медучреждений с и.о. министра здравоохранения РБ Максимом Забелиным. Как сообщили в пресс-службе регионального профсоюза работников здравоохранения, предстоящее объединение затронет почти 3,5 тысячи медиков Стерлитамака. Проект распоряжения правительства РБ предполагает объединение 1-2 и 3-4 городских больниц, инфекционную больницу Стерлитамака присоединят к 4-й инфекционной больнице Уфы, создав на их базе республиканскую больницу.

Максим Забелин сказал, что реорганизация системы здравоохранения республики направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи, оптимизацию управленческого персонала и снижение административных расходов.

«Сокращение затронет вспомогательный персонал, — отметил руководитель ведомства. — По подсчетам наших экономистов, реорганизация в Стерлитамаке даст экономию от 40 до 50 миллионов рублей. Эти деньги вы сможете напрямую направить на увеличение заработной платы, покупку нового оборудования, ремонт. Процесс объединения займет от двух до четырех месяцев. Поэтому вместе с руководством профсоюза мы здесь собрались, чтобы учесть все нюансы, ответить на ваши вопросы».

На собрании председатель республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Павел Зырянов предложил внести в приказ Минздрава о реорганизации республиканской системы здравоохранения пункты, которые сохранят действующие социальные льготы и гарантии, в том числе за работу во вредных условиях, и помогут избежать волнений в коллективах. Среди них — сохранение количества медработников в реорганизуемых учреждениях; сохранение уровня оплаты труда, гарантий и компенсаций на уровне не менее достигнутого на момент реорганизации; введение временного моратория приема на работу на должности, на которые могут быть трудоустроены подлежащие сокращению работники; поэтапное сокращение численности и штата в медучреждениях.

«Очень важно, чтобы людей просто так не перебрасывали с одного места на другое, из больницы в больницу, — заявил Павел Зырянов. — Для этого в трудовых договорах нужно прописать конкретное место работы, адрес и наименования структурного подразделения. Это важно для сохранения компенсаций и льгот за работу во вредных условиях, льготного исчисления пенсии. Перевести медработника из отделения в отделение, из больницы в больницу в этом случае смогут только по согласию обеих сторон. Действующие договоры должны быть дополнены допсоглашениями только в части изменения наименования организации. Профактивисты в реорганизуемых учреждениях должны вести в коллективах разъяснительную работу. Ухудшения условий труда, снижения заплаты и социальных гарантий допускать нельзя. Если работников заставляют подписывать новые трудовые договора на худших условиях – необходимо обратиться в профсоюз. Мы передали свои предложения в части сохранения социальных льгот и гарантий при реорганизации и.о. министра здравоохранения. Он счел их целесообразными и разумными. У нас есть четыре месяца, чтобы вместе без последствий для трудовых коллективов выполнить решение правительства».

Как информировало агентство «Башинформ», между собой объединят следующие учреждения здравоохранения: