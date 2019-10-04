Фото: стоп-кадр видео НТВ В Башкирии дети вынуждены ездить в школу за 130 км от их деревни по бездорожью Фото: стоп-кадр видео НТВ

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Белорецкая межрайонная прокуратура организовала проверку по факту нарушения прав школьников из деревни Бакеево. По информации надзорного ведомства, населенный пункт расположен в труднодоступной горной лесной местности и состоит из 33 домов.

Шестеро детей в возрасте от 10 до 16 лет из этой деревни обучаются в белорецком лицее-интернате, который находится в 130 км от их населенного пункта.

Школьников к месту учебы до села Зигаза, расположенного в 30 км от деревни Бакеево, один раз в неделю доставляют родители на собственном транспорте. Затем ребята пересаживаются в школьный автобус, который везет их до Белорецка. В течение недели подростки проживают в интернате и у родственников.

По информации телеканала НТВ, чтобы попасть на занятия ученикам приходится преодолевать 30 км по бездорожью. Родители по очереди группами возят детей на «УАЗах». Внедорожники по пути бросает из стороны в сторону — дорога до учебного заведения, которая должна занимать не более получаса, становится бесконечной.

Как сообщил один из учеников, он уже восемь лет так добирается до школы. По его словам, «УАЗы» иногда ломаются, застревают и тогда приходится пешком идти до деревни.

В Бакеево есть школа, сообщает телеканал, но власти решили, что содержать ее нерентабельно и перевели детей в интернат. В итоге, путь детей от дома до лицея составляет около шести часов — ребята очень устают в дороге. Ученики видятся с родителями раз в неделю, кто-то приезжает только по праздникам и в перерывах между учебой.

В деревню и «скорая» добирается с большим трудом. Больными занимается местный фельдшер, которая не рискует отправлять пациентов в дальнюю дорогу.

«Вместе с тем, один из участков автомобильной дороги Зигаза — Бакеево, протяженностью 2 км, не соответствует предъявляемым требованиям. В этой связи межрайонная прокуратура обратилась в суд с заявлением обязать администрацию района отремонтировать опасный участок дороги общего пользования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Требования надзорного ведомства удовлетворены. Ситуация остается на контроле прокуратуры.